نهاية خُط الصعيد الجديد وعصابته.. أسرار أخطر مأمورية في معقل "عزت حنفي" (صور)

أكاديمية الشرطة تستقبل وفدًا من جامعة شرق بورسعيد الأهلية

كتب - محمد شعبان:

ملحمة بطولية سطرها رجال وزارة الداخلية البواسل في واحدة من أخطر المأموريات بصعيد مصر، تبادل إطلاق النار بين الشرطة وعصابة "خط الصعيد الجديد" لم يقف عند رصاص البنادق الآلي وامتد إلى "أر بى جى– قنابل f1".

محمد محسوب الملقب بـ"خُط العفادرة" اعتاد الاختباء بالمناطق الجبلية ويتردد وعصابته فى أوقات متباينة على مبنى حصين زوده بخنادق ودشم بقرية العفادرة بمركز ساحل سليم بمحافظة أسيوط.

"خُط الصعيد الجديد" هارب من أحكام بالسجن والمؤبد بإجمالي 191 سنة سجن، أما باقي العناصر هاربين من أحكام فى جنايات "قتل – شروع فى قتل - مخدرات – سلاح - سرقة بالإكراه" أحدهم بلغت مدد سجنه 108 سنوات.

تحدي "خط العفادرة" للأجهزة الأمنية في فيديو متداول هدد فيه بحرق القرية بأكملها عجل بسقوطه بسيناريو مشابه لـ"عزت حنفي" خط الصعيد الأشهر.

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فريق بحث رفيع المستوى ترأسه مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام بمشاركة أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط توصل إلى أن بؤرة "خط الصعيد الجديد" بصدد جلب المواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة علاوة على فرضه السيطرة وترويع الأهالى بدائرة مركز شرطة ساحل سليم.

بتقنين الإجراءات، انطلقت مأمورية مكبرة بمشاركة قوات من قطاع الأمن المركزي استهدفت وكر عصابة الخط الجديد، وفور اقتراب الشرطة بادرت العصابة بإطلاق النيران تجاه القوات مستخدمين "آر بى جى– قنابل f1 – بنادق آلية".

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ليس هذا فحسب، بأوامر مباشرة من "محسوب" أو "خُط العفادرة" فجروا أسطوانات غاز للحيلولة دون تمكين القوات من دخول المبنى، لكن بسالة رجال وزارة القبضة الحديدية منحتهم نهاية مماثلة لنهاية عزت حنفي وأنصاره في 2006.

أسفر التعامل عن مصرعهم جميعًا، فيما أصيب ضابط شرطة من قوة قطاع الأمن المركزي. وضمت المضبوطات كمية كبيرة من المواد المخدرة المتنوعة، وعدد كبير من الأسلحة النارية "أر بى جى – 2 جرينوف – 73 بنادق آلية - رشاش متعدد- 11 بندقية خرطوش – 62 فرد محلى " – 8 قنابل f1 – عدد كبير من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة.