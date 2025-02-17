"ثريا" تطلب خلع زوجها: "متعدد العلاقات وكل مرة أسامحه ويرجع تاني"

كتبت-فاطمة عادل:

رفعت "ثريا. ع"، 33 سنة، دعوى خلع أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، تطلب فيها الانفصال عن زوجها بعد سنوات من المعاناة، مبررة طلبها بأنه "مدمن علاقات نسائية" ولا يكف عن خيانتها رغم كل محاولاتها لإنقاذ زواجهما.

تروي "ثريا" قصتها قائلة: "تزوجته عن حب، كنت أراه الرجل المثالي، فكان كريمًا وحنونًا، لكنه تغيّر بعد الزواج، لاحظت في البداية اهتمامه المفرط بهاتفه، وتلقيه مكالمات متكررة ورسائل مشبوهة، وعندما أواجهه، كان يتهرب أو يغضب."

تحملت "ثريا" كثيرًا من أجل الحفاظ على بيتها، خاصة بعد إنجاب طفلها الأول، لكنها مع مرور الوقت أدركت أن زوجها لا ينوي التغيير.

تضيف الزوجة: "كنت أخدع نفسي وأقول إن الأمر مجرد نزوة وستنتهي، لكنني اكتشفت أن الأمر أكبر من ذلك، كان يدخل في علاقات متعددة، حتى أنه لا يكترث إن كنت أعلم أم لا".

حاولت "ثريا" مرارًا وتكرارًا إصلاح الوضع، فلجأت إلى أهله وأهلها، لكن الجميع كان يطالبها بالصبر والتسامح، تقول: "لم أعد أطيق الإهانات المتكررة، كان يستغل حبي له ليتمادى أكثر، كل مرة كنت أسامحه على أمل أن يتغير، لكنه كان يعود لخياناتها دون أي ندم".

عندما واجهته للمرة الأخيرة بعد أن اكتشفت خيانته لها مع سيدة جديدة، لم ينكر، بل رد بسخرية قائلاً: "واى الجديد اتعودي على حياتي" بعدها اتخذت قرارها النهائي.

توجهت إلى المحكمة طالبة الخلع، مؤكدة أنها لم تعد تستطيع العيش معه، وأضافت في دعواها: "لم أقصر في حقه كزوجة، لكنه تعامل بكل قسوة وجعلني أكره المعيشة معه".

رفعت "ثريا" دعوى خلع أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، وحملت رقم 307 لسنة 2024، ولازالت منظورة أمام المحكمة لم يتم الفصل بها.