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وزير الداخلية يستقبل مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لسيادة القانون

08:47 م الإثنين 17 فبراير 2025

وزير الداخلية يستقبل مساعد الأمين العام للأمم المت

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كتب - علاء عمران:

استقبل وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، اللواء ألكسندر زويف مُساعد الأمين العام لمُنظمة الأمم المتحدة لسيادة القانون والمؤسسات الأمنية والوفد المُرافق؛ للتباحث حول سُبل تعزيز أوجه التعاون المُشترك.

وأعرب المسئول الأممى عن تقديره لجهود الدولة المصرية والأجهزة الأمنية، مُشيدا بما شهده من تطوير بالمنظومة العقابية الحديثة التى تراعى أعلى المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

كما أشاد بقدرات المعاهد والمراكز التدريبية خاصةً المركز المصرى للتدريب على عمليات حفظ السلام الذى يُعد صرحاً تدريبيا متميزا، والدور المحورى والفاعل للدولة المصرية كإحدى أكبر الدول المُساهمة فى عمليات حفظ السلام الدولية، لاسيما إسهامات كوادر عناصر الشرطة النسائية المصرية مؤكدا على أهمية تضافر الجهود والشراكات الاستراتيجية الدولية لمُواجهة الأزمات الإنسانية وتحقيق سلام دائم وعدالة شاملة فى جميع أنحاء العالم.

بدوره أشار اللواء محمود توفيق إلى أن الزيارة تعكس عمق الشراكة المُمتدة بين الدولة المصرية والمنظمة الدولية، مؤكدًا حرص الوزارة على دعم وتعزيز جهود المُنظمة والمجتمع الدولى لحفظ السلم والأمن فى مختلف مناطق العالم فى ضوء التحديات التى تفرضها الأوضاع الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية.

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