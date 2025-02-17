قرار قضائي بشأن المتهمين في قضية "رشوة وزارة الري"

كتب- أحمد عادل:

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، تأجيل محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”رشوة وزارة الري” لجلسة 19 فبراير المقبل، لاستكمال المرافعة.

وتعود تفاصيل القضية إلى اتهام المتهمين بتلقي مبالغ مالية على سبيل الرشوة من إحدى الشركات الخاصة، مقابل تسهيل إجراءات صرف مستحقات مالية خاصة بالشركة، والتغاضي عن مخالفات قانونية تخص تنفيذ مشروعات تحت إشراف الوزارة.

كانت هيئة الرقابة الإدارية قد ألقت القبض على المتهمين بعد رصد وتوثيق وقائع الرشوة، وتمت إحالتهم إلى النيابة العامة التي وجهت إليهم اتهامات بالرشوة واستغلال النفوذ والإضرار بالمال العام.