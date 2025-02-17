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حريق في مخزن تكييفات بجوار نقطة إطفاء العجوزة

07:38 م الإثنين 17 فبراير 2025

حريق مخزن - أرشيفية

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كتب - محمد شعبان:

اندلع حريق داخل مخزن تكييفات بجوار نقطة إطفاء العجوزة، اليوم الاثنين.

تلقى مأمور قسم شرطة العجوزة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة من مخزن بشارع مدرسة الأزهار.

مدير قطاع إطفال الشمال دفع بسيارتي إطفاء إلى موقع البلاغ بالتنسيق مع مأمور القسم العميد أحمد الدسوقي ومفتش فرقة وسط الجيزة.

تبين بالفحص اشتعال النيران داخل مخزن تكييفات على مساحة 50 مترًا أسفل عقار مكون من 3 أدوار، وتمام الإخماد دون إصابات.

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