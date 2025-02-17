مصاب بحروق في حريق مخزن بسوق العصر ببولاق

كتب - محمد شعبان:

سجل حريق مخزن ببولاق أبو العلا، الاثنين، حالة إصابة بحروق من الدرجة الأولى.

مأمور قسم شرطة بولاق أبو العلا بمديرية أمن القاهرة تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة وارتفاع ألسنة النيران من عقار بسوق العصر.

دفع مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة بسيارتي إطفاء بقيادة نائبه لإدارة الإطفاء والإنقاذ البري بالتنسيق مع مأمور القسم.

تبين بالفحص اشتعال النيران في عقار مكون من طابقين صاحبه يستخدمه كمخزن، وأخمد رجال الدفاع المدني مصدر النيران ونقل مصاب بحروق إلى مستشفى الساحل للعلاج.