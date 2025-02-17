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ضبط مدرس يقود سيارة عكس الاتجاه معرضا حياة المواطنين للخطر

05:17 م الإثنين 17 فبراير 2025

أرشيفية

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كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه قائد سيارة يسير عكس الاتجاه بالقاهرة؛ معرضا حياة المواطنين للخطر.

كانت أجهزة وزارة الداخلية رصدت تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن قيام قائد سيارة بالسير عكس الاتجاه وتعطيل حركة المرور بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة معرضاً حياته والمواطنين للخطر.

بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة وقائدها (مدرس – مقيم بدائرة القسم) .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها.

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