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اندلاع حريق داخل كافيه أمام حديقة الطفل بمدينة نصر

03:48 م الإثنين 17 فبراير 2025

حريق - ارشيفية

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كتب - محمد شعبان:
اندلع حريق داخل كافيه أمام حديقة الطفل بمدينة نصر، اليوم الاثنين.
تلقى مأمور قسم شرطة أول مدينة نصر إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة أسفل كوبري عبد الرازق السنهوري.
دفع مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة بسيارتي إطفاء بقيادة نائبه، بالتنسيق مع مأمور القسم.
وتبين بالفحص المبدئي اشتعال النيران داخل كافيه "سيركل"، وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات، مع تنفيذ عملية التبريد لمنع تجدد الاشتعال.

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حريق حديقة الطفل مدينة نصر كوبري عبد الرازق السنهوري
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