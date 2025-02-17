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جثتان في تصادم 3 سيارات أعلى نفق الودي بالصف

02:51 م الإثنين 17 فبراير 2025

سيارة اسعاف

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كتب - محمد شعبان:

لقي شخصان مصرعهما في حادث تصادم ثلاث سيارات بمركز الصف جنوب الجيزة، اليوم الاثنين.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود ضحيتين أعلى نفق الودي.

انتقلت الخدمات المرورية إلى موقع البلاغ وتبين بالفحص اصطدام سيارة نقل مع سيارتين ملاكي، مما أسفر عن حالتي وفاة تم إيداعهما في ثلاجة المستشفى المركزي.

جنبت إدارة المرور آثار الحادث عن نهر الطريق، وتم تحرير محضر بالواقعة وأُخطرت النيابة العامة للتصريح بالدفن.

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حادث تصادم النيابة العامة اصطدام سيارة نقل
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