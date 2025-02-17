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قرار قضائي بشأن المهندس المتهم في "مذبحة دار السلام"

01:19 م الإثنين 17 فبراير 2025

محاكمة تعبيرية

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كتب- أحمد عادل:
قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس تأجيل محاكمة المهندس المتهم بقتل والديه وشقيقه وصديق العائلة بسبب خلافات على الميراث، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "مذبحة دار السلام"، إلى جلسة 20 أبريل المقبل.

حملت القضية الرقم 3057 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة دار السلام، وقيدت تحت رقم 397 لسنة 2024 كلي حلوان.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم أقدم على قتل والديه داخل منزلهما بمنطقة حدائق المعادي، ودفن جثتيهما في المنزل.

وتابع أمر الإحالة أن المتهم بعد 5 أيام قام بقتل شقيقه وصديق العائلة ودفنهما أيضًا في العقار نفسه، وذلك بسبب خلافات على الميراث.

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محكمة جنايات القاهرة التجمع الخامس مذبحة دار السلام
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