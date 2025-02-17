عقار كرداسة المنهار.. النيابة العامة تأمر بتشكيل لجنة هندسية لكشف أسباب الانهيار | صور

أكاديمية الشرطة تستقبل وفدًا من جامعة شرق بورسعيد الأهلية

كتب - صابر المحلاوي:

تصوير - رمضان يونس:

شكلت النيابة العامة بشمال الجيزة الكلية لجنة هندسية لفحص عقار كرداسة المنهار، وبيان سبب انهياره ومدى خطورته على العقارات المجاورة، ومدى تسبب الانهيار في تصدعها من عدمه.

ويتولى مهندسو مجلس مدينة كرداسة فحص العقار المنهار والعقارات المجاورة، لبيان خطورتها على القاطنين بها.

كشفت تحريات مباحث الجيزة هوية ضحايا العقار المنهار فجر اليوم الاثنين، حيث تبين أن الضحايا عمال مغتربون من عدة محافظات، أغلبها من الصعيد، يقطنون في المنزل بعد استئجاره، لعملهم في المولات بمدينة 6 أكتوبر.

وكشفت المعاينة النهائية لموقع انهيار العقار، أن المنزل مقام على مساحة 150 مترًا، ومكون من 3 طوابق، وأن الانفجار وقع في الطابق الثاني العلوي بسبب تسرب غاز، ما أسفر عن وفاة 10 أشخاص، تم استخراجهم بالكامل من الجزء الخلفي للمنزل، بينما أصيب 3 آخرون، ونجا 6 مواطنين كانوا قد غادروا المنزل أثناء وقوع الانفجار.

وأضافت المعاينة أن رجال الحماية المدنية سارعوا إلى المكان بمجرد ورود البلاغ، وتم استخراج المتوفين بنجاح، وتتم عمليات معاينة للمنازل المجاورة لموقع الانهيار، فيما انتقل رجال المباحث إلى موقع الحادث لكشف ملابسات الواقعة بالكامل.

وذكر شهود عيان أن تسرب الغاز كان وراء سقوط العقار، فيما يكثف رجال المباحث تحرياتهم لكشف ملابسات الحادث وبيان سبب انهياره بدقة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ استكمال التحقيقات لمعرفة كافة ملابسات الحادث.