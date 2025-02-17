إعلان

شرطة التموين تضبط 11 طن دقيق مدعم خلال 24 ساعة

12:04 م الإثنين 17 فبراير 2025

ضبط دقيق مدعم ارشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - علاء عمران:

واصل قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين ومديريات الأمن، حملاته لضبط المخالفات التموينية.

وأسفرت الجهود عن ضبط 11 طنًا من الدقيق البلدي المدعم خلال 24 ساعة، ضمن قضايا تتعلق بالمخابز السياحية الحرة والمدعمة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، وذلك استمرارًا لجهود الوزارة في ضبط الأسواق، والتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز وبيعه بأسعار أعلى من السعر المقرر.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ضبط دقيق شرطة التموين قطاع الأمن العام حملات تموينية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

ارتفاع الحرارة وتحذير جديد.. الأرصاد تعلن طقس الـ 72 ساعة المقبلة
خريطة مسلسلات رمضان 2025 والقنوات العارضة.. 35 عملا دراميا بالأسماء والصور