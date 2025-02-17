شرطة التموين تضبط 11 طن دقيق مدعم خلال 24 ساعة

كتب - علاء عمران:

واصل قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين ومديريات الأمن، حملاته لضبط المخالفات التموينية.

وأسفرت الجهود عن ضبط 11 طنًا من الدقيق البلدي المدعم خلال 24 ساعة، ضمن قضايا تتعلق بالمخابز السياحية الحرة والمدعمة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، وذلك استمرارًا لجهود الوزارة في ضبط الأسواق، والتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز وبيعه بأسعار أعلى من السعر المقرر.