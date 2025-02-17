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10 وفيات و3 مصابين.. النيابة تعاين عقار كرداسة المنهار | صور

10:43 ص الإثنين 17 فبراير 2025
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كتب- صابر المحلاوي:

انتقل فريق من نيابة شمال الجيزة الكلية، إلى موقع انهيار عقار في منطقة كرداسة لإجراء المعاينة التصويرية، وبيان سبب الحادث. وأسفرت الكارثة عن وفاة 10 أشخاص وإصابة 3 آخرين، بينما نجا 6 مواطنين كانوا قد غادروا المنزل قبل وقوع الانفجار.

وكشفت التحقيقات الأولية أن العقار المنهار، المكون من ثلاثة طوابق على مساحة 150 مترًا مربعًا، تعرض لانفجار في الطابق الثاني العلوي نتيجة تسرب غاز، مما أدى إلى انهياره. وهرعت قوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث، حيث تمكنت من استخراج جميع الضحايا من تحت الأنقاض، فيما يجري فحص المنازل المجاورة لضمان سلامتها.

وتواصل الجهات الأمنية تحقيقاتها لمعرفة ملابسات الحادث، بينما تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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