فاجعة عقار كرداسة.. ننشر أسماء وحالة 3 ناجين من تحت الأنقاض

الحب القاتل في كلية الطب.. كيف انتقمت طالبة من حبيبها بعد انفصاله عنها

كتب - محمد شعبان:

لحظات عصيبة عاشها سكان شارع المحول بمركز كرداسة فجر الاثنين، استيقظ الأهالي على دوي انفجار هز أرجاء المنطقة سببها أسطوانة غاز نتج عنها انهيار عقار خلف 13 ضحية.

3 شباب فقط كتبت لهم النجاة هم: إياد وليد 18 عاما مصاب بحروق بالوجه وضيق في التنفس، عربي محمد 37 عاما مصاب بحروق بالوجه وكسر بالساعد الأيمن، وصالح جمعة 18 عاما اشتباه نزيف بالمخ، جميعهم من المنيا، ويتلقون العلاج بمستشفى الشيخ زايد التخصصي.

10 جثث "في غمضة عين"

فيما أسفر انهيار المنزل عن مصرع 10 أشخاص هم: محمود سيد 25 عاما، ناجي سليمان 25 عاما، أحمد يحيى 30 عاما، محمود دكروري 24 عاما، سليمان ناجي 26 عاما، أشرف محمد 39 عاما، رحيل عطية 18 عاما جميعهم مسقط رأسهم محافظة المنيا. وهاني سامي 22 عاما، محمود خطاب 29 عاما مقيمان محافظة كفر الشيخ ومحمد صابر 26 عاما محافظة سوهاج.

وكشفت معاينة الأجهزة الأمنية بالجيزة أن سبب انهيار العقار المكون من 4 طوابق بشارع المحول المتفرع من شارع السوق القديم يرجع لانفجار أسطوانة غاز داخل إحدى الشقق.