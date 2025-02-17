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عقار كرداسة.. الحماية المدنية تُواصل انتشال الضحايا بعد وفاة 4 أشخاص

07:47 ص الإثنين 17 فبراير 2025

سقوط عقار - ارشيفية

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كتب- محمد فتحي:

يكثف رجال الحماية المدنية، جهودهما لانتشال ضحايا حادث سقوط عقار في منطقة كرداسة بمحافظة الجيزة، التي أسفر عن وفاة 4 أشخاص وإصابة آخرين.

فيما يكثف رجال المباحث، إجراء التحريات لكشف ملابسات الحادث، وبيان سبب انهيار العقار.

وسقط في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، عقار في كرداسة بمحافظة الجيزة، مما أسفر عن وقوع ضحايا ومصابين.

وتلقت مديرية أمن الجيزة، بلاغًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بسقوط عقار بشارع المحول في كرداسة.

على الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، إذ تبين من خلال المعاينة أن عقارا انهار مما أسفر عن مصرع 4 أشخاص، وإصابة آخرين من سكانه.

تم نقل الضحايا للمستشفى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لتتولى النيابة التحقيق.

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