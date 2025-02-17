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مصرع 4 أشخاص وإصابة آخرين إثر انهيار عقار في كرداسة بالجيزة

07:35 ص الإثنين 17 فبراير 2025

سقوط عقار - ارشيفية

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كتب- محمد فتحي:

سقط في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، عقار في كرداسة بمحافظة الجيزة، مما أسفر عن وقوع ضحايا ومصابين.

البداية كانت بتلقي مديرية أمن الجيزة، بلاغًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بسقوط عقار بشارع المحول في كرداسة.

على الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، إذ تبين من خلال المعاينة أن عقارا انهار مما أسفر عن مصرع 4 أشخاص، وإصابة آخرين من سكانه.

تم نقل الضحايا للمستشفى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لتتولى النيابة التحقيق.

من جانبها، تكثف رجال المباحث إجراء التحريات لكشف ملابسات الحادث، وبيان سبب انهيار العقار.

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