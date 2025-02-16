حبس صاحب كيان تعليمي وهمي في مدينة نصر

كتب- محمود الشوربجي:

أمرت جهات التحقيق المختصة، بحبس صاحب كيان تعليمي وهمي في مدينة نصر؛ لاتهامه بالنصب والاحتيال على المواطنين

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام أحد الأشخاص بإدارة كيان تعليمي وهمي "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة، للنصب والاحتيال على المواطنين بزعم منحهم دورات تعليمية وشهادات دراسية في أحد المجالات، وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق للعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف مقر الكيان المشار إليه وأمكن ضبطه، وبحوزته عدد من الاستمارات والشهادات الدراسية منسوبة للكيان "خالية البيانات" - مطبوعات دعائية.