القبض على تشكيل عصابي لسرقة بطاريات أبراج تقوية شبكات المحمول بالقطامية

كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط 4 عناصر إجرامية أثناء محاولتهم سرقة بطاريات شبكات المحمول الخاصة بإحدى الشركات بمنطقة القطامية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارًا يفيد بضبط 4 أشخاص – لثلاثة منهم معلومات جنائية – أثناء محاولتهم سرقة بطاريات شبكات التقوية الخاصة بإحدى الشركات الكائنة بدائرة قسم شرطة القطامية.

وعُثر بحوزتهم على: 2 بندقية آلية، وبندقية خرطوش، وفرد خرطوش، وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، وكمية من مخدر الهيروين، وأدوات لفك وقص المعادن.

وبمواجهتهم، اعترفوا بحيازتهم المواد المخدرة بقصد الاتجار، والأسلحة النارية لحماية نشاطهم الإجرامي، واستخدام الأدوات المضبوطة في ارتكاب جرائم السرقة.

تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.