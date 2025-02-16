لصوص هواتف محمولة وحقائب سيدات.. سقوط 4 عصابات سرقة في القاهرة

كتب- علاء عمران:

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، في ضبط 4 عصابات متخصصة في سرقة المساكن وخطف الحقائب والهواتف المحمولة، وذلك خلال حملات مكثفة لضبط الخارجين عن القانون.

وأسفرت الجهود عن تمكن رجال المباحث من ضبط 3 أشخاص لهم معلومات جنائية، لقيامهم بسرقة حقيبة بداخلها مبلغ مالي من أحد المواطنين باستخدام دراجة نارية في منطقة المرج، وتم ضبط جزء من المبلغ المستولى عليه، بالإضافة إلى 2 هاتف محمول من متحصلات الواقعة.

وضبط عاطلين كونا تشكيلًا عصابيًا تخصص في سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب الخطف باستخدام دراجة نارية وتوك توك، في المعادي، واعترفا بارتكاب 7 وقائع سرقة، وتم ضبط الهواتف المستولى عليها لدى مالكي محلين لبيع الهواتف المحمولة في دار السلام، حيث تم القبض عليهما أيضًا.

وضبط عاطل تخصص في سرقة المساكن بأسلوب كسر الباب، واعترف بارتكاب 3 وقائع سرقة، وتم ضبط المسروقات بحوزته في المقطم.

وفي الحدائق: ضبطت الأجهزة الأمنية 4 أشخاص، بينهم 2 لهم معلومات جنائية، كونوا تشكيلًا عصابيًا لسرقة المساكن، واعترفوا بارتكاب 5 وقائع سرقة، وتم ضبط كافة المسروقات بحوزتهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لمكافحة الجريمة وضبط العناصر الإجرامية.