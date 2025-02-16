أمن المنافذ: ضبط 46 قضية متنوعة.. وتنفيذ 266 حكمًا قضائيًا

كتب- علاء عمران:

استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية في مكافحة جرائم التهريب، من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ، أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، خلال 24 ساعة، عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط 4 قضايا، وفي مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة: ضبط 2 قضية، وتحرير 3.060 مخالفة مرورية متنوعة، وضبط 46 قضية، وتنفيذ 266 حكمًا قضائيًا متنوعًا، وفي مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية – تزوير المستندات": ضبط قضية واحدة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل وزارة الداخلية حملاتها الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة عليها.