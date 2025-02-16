قوافل المحافظات.. استخراج 6320 بطاقة رقم قومي و28 ألف "مُصدر مميكن" | صور

كتب- علاء عمران:

واصل قطاع الأحوال المدنية إيفاد قوافل مُجهزة فنيًا ولوجستيًا لتقديم كافة الخدمات التي يقدمها القطاع للمواطنين، من (بطاقات الرقم القومي – المُصدرات المُميكنة)، وذلك في نطاق محافظات (القاهرة – الجيزة – مطروح – المنوفية – القليوبية – البحيرة – المنيا – أسيوط – شمال سيناء – الدقهلية).

وأسفرت تلك القوافل عن استخراج 6320 بطاقة رقم قومي، و28,521 مُصدرًا مميكنًا.

وفي ضوء الإقبال المتزايد من قِبل المواطنين على تلك المناطق، تقرر استمرار عمل القوافل بالمحافظات المشار إليها، اعتبارًا من يوم 15/2/2025.

كما واصل القطاع، على مدار أيام الأسبوع، تلقي الاتصالات الجماهيرية الواردة عبر الخطوط الساخنة لتلبية وتوصيل مختلف خدمات القطاع الجماهيرية الفورية إلى أماكن تواجدهم، على الأرقام المختصرة التالية: (15340) لمختلف الطلبات الجماهيرية الفورية، و(15341) لطلبات كبار السن وذوي الهمم والحالات المرضية وأسر الشهداء.

وقد تم تلبية مختلف الطلبات وتوصيلها في ذات اليوم، تيسيرًا على المواطنين، مما أسفر عن استخراج وتوصيل (1217) بطاقة رقم قومي و(103) مُصدرات مميكنة.

كما واصل القطاع الاستجابة لالتماسات الحالات الإنسانية (المرضى وكبار السن وذوي الهمم)، وإيفاد مأموريات إلى (42) حالة إنسانية بالمنازل والمستشفيات لتجديد بطاقات الرقم القومي لهم، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم.

كذلك، يواصل القطاع إيفاد مأموريات لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي للعاملين والمترددين على العاصمة الإدارية وعدد من (الجهات الحكومية – الأندية الخاصة)، حيث تم استخراج وتسليم البطاقات لـ(503) مواطن ومواطنة.

إضافةً إلى ذلك، يستمر القطاع في استقبال كبار السن وذوي الهمم "قادرون باختلاف" بالمركز النموذجي لتلبية احتياجاتهم من مُصدرات القطاع، حيث تم استخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي لـ(289) مواطنًا ومواطنة.

ولاقت هذه الإجراءات قبولًا واستحسانًا من المواطنين، لما لها من مردود إيجابي في التيسير عليهم، وتقديم الخدمات بصورة مميزة، مع توفير الوقت والجهد.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، والتيسير على المواطنين في تقديم الخدمات الجماهيرية.