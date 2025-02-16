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محاكمة متهم بالانضمام لـ"داعش بولاق".. الأحد

04:00 ص الأحد 16 فبراير 2025

محاكمة متهم بالانضمام لـ"داعش بولاق".. الأحد

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كتب- صابر المحلاوي:

تبدأ الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم الأحد، محاكمة متهم بالانضمام لتنظيم داعش، في القضية رقم 11971 لسنة 2024، جنايات بولاق.

كشفت التحقيقات أن المتهم خلال الفترة من بداية عام 2023 وحتى 5 سبتمبر من عام 2023، سعى المتهم لدى جماعة مقرها خارج البلاد، بهدف ارتكاب جريمة إرهابية داخل مصر، ضد أحد مقار البعثات الدبلوماسية، بأن سعى لدى جماعة داعش الإرهابية لتعليم طرق تصنيع المواد المفرقعة.

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المستشار محمد السعيد الشربيني جريمة إرهابية داعش جنايات بولاق داعش بولاق
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