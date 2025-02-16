الأحد.. استكمال محاكمة 21 متهمًا في قضية "خلية مجموعات العمل النوعي"

كتب- صابر المحلاوي:

قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة في مجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم السبت، تأجيل محاكمة 21 متهمًا، من بينهم 10 محبوسين، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"مجموعات العمل النوعي"، لجلسة غدًا الأحد 16 فبراير لسماع الشهود.

وتضم القضية رقم 8666 لسنة 2024، جنايات ثانِ أكتوبر، عددًا من التهم الموجهة إلى المتهمين، من بينها:تولي قيادة جماعة إرهابية تتبع ما يُعرف بـ"مجموعات العمل النوعي المسلح" التابعة لـجماعة الإخوان، واستخدام العنف والتهديد والترويع بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض أمن المجتمع للخطر، وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب في قلوب المواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وانتهاك الحقوق والحريات التي كفلها الدستور والقانون.

يُذكر أن المحكمة تواصل نظر القضية، حيث تستمع خلال الجلسات القادمة إلى أقوال الشهود لاستكمال التحقيقات والفصل في التهم المنسوبة للمتهمين.