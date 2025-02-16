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المتهم كان يرد على الرسائل مكانها.. ماذا قالت صديقة "مرام أسامة" في التحقيقات؟

09:00 ص الأحد 16 فبراير 2025
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    قطع في البلعوم وتضرر بالقصبة الهوائية.. كيف أنهي رجل أعمال حياة زوجته بالتجمع
  • عرض 3 صورة
    قطع في البلعوم وتضرر بالقصبة الهوائية.. كيف أنهي رجل أعمال حياة زوجته بالتجمع
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كتب - أحمد عادل:

كشفت إحدى صديقات المجني عليها "مرام أسامة" عن تفاصيل جديدة في واقعة مقتلها على يد زوجها رجل الأعمال، وذلك خلال تحقيقات النيابة العامة.

وقالت الشاهدة خلال التحقيقات: "تلقيتُ اتصالًا من مرام، أخبرتني فيه أن زوجها يحاول خنقها، وأنه استولى على مفتاح سيارتها ومتعلقاتها الشخصية، بما في ذلك بطاقة الرقم القومي، لمنعها من المغادرة".

وأضافت صديقة المجني عليها أنها ذهبت معها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وكانت ترغب في تحرير محضر ضد زوجها، لكنها لم تتمكن من ذلك بسبب احتجاز بطاقة هويتها.

وتابعت: "في نفس اليوم قررت مرام العودة إلى منزلها لأخذ متعلقاتها، وكنتُ في انتظارها أسفل العقار، لكنها اتصلت بي عبر تطبيق واتساب وأخبرتني أن زوجها احتجزها داخل الشقة ومنعها من النزول، لكنها طمأنتني قائلة إنها ستخرج في الصباح وتأخذ متعلقاتها".

وأشارت الشاهدة إلى أنه في اليوم التالي حاولتُ التواصل مع "مرام"، لكنها لم ترد على الاتصالات الهاتفية، وكانت ترد فقط على رسائل الواتساب، بحجة أنها تشعر بتعب شديد. ثم علمتُ لاحقًا أن المتهم هو من كان يرد نيابة عنها، وبعد ذلك اختفت تمامًا ولم يتمكن أحد من الوصول إليها لمدة خمسة أيام، بعد دخولها المستشفى.

وحددت محكمة جنايات القاهرة الجديدة جلسة 22 فبراير الجاري كأولى جلسات محاكمة رجل الأعمال المتهم بقتل زوجته "مرام أسامة" في منطقة التجمع الخامس.

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كيف أنهي رجل أعمال حياة زوجته بالتجمع؟ ماذا قالت صديقة "مرام أسامة" في التحقيقات تفاصيل جديدة المتهم كان يرد على الرسائل مكانها
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