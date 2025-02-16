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نص أقواله.. كيف برر رجل أعمال قتل زوجته خنقًا بالتجمع؟

08:00 ص الأحد 16 فبراير 2025

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كتب - أحمد عادل:

كشفت تحقيقات النيابة العامة في مقتل المجني عليها "مرام أسامة" على يد زوجها خنقًا في فيلا بمنطقة التجمع الخامس، عن أقوال المتهم.

وقال المتهم في تحقيقات النيابة العامة إن خلافا بسيطا نشب بينه وبين زوجته انتهى بنوم كل منهما في غرفة منفصلة، وفي صباح اليوم التالي اشتعل الخلاف مجددًا بعدما حاولت زوجته إيقاظه بطريقة عنيفة وصرخت عليه مطالبةً إياه بالنهوض لتناول الطعام مع الأطفال، على حد أقواله.

وتابع المتهم في تحقيقات النيابة العامة أن زوجته قررت الخروج لحضور عيد ميلاد صديقتها، وعندما رفض أصرت على النزول.

وأضاف المتهم أنه رش الماء عليها ثم صفعها على وجهها، واستمرت الخلافات حتى هاتف والدها، الذي يقيم في كندا، والذي حاول التهدئة بينهما، لكن دون جدوى.

وحددت محكمة جنايات القاهرة الجديدة جلسة 22 فبراير الجاري كأولى جلسات محاكمة رجل الأعمال المتهم بقتل زوجته "مرام أسامة" خنقًا في منطقة التجمع الخامس.

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