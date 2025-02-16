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اليوم.. محاكمة المتهم بالتنقيب عن الآثار في المطرية

06:00 ص الأحد 16 فبراير 2025

أرشيفية

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كتب- صابر المحلاوي:
تستكمل محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، محاكمة عاطل متهم بالتنقيب عن الآثار بمنطقة المطرية.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، قيام عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية، بالتنقيب عن الآثار بأحد العقارات بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال قيامه بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار بالعقار المشار إليه، وعثر بداخله على "حفرة بعمق 2 متر وعرض 3 أمتار، وأدوات ومعدات التنقيب".

وبمواجهته اعترف بقيامه بأعمال الحفر بقصد التنقيب غير المشروع عن الآثار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.

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التنقيب عن اثار جنايات القاهرة محاكمة عاطل
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