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"بدر - 99".. لوحة معدنية مميزة في مزاد المرور تقترب من نصف مليون جنيه

08:29 م السبت 15 فبراير 2025

"بدر - 99".. لوحة معدنية مميزة في مزاد المرور تقتر

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كتب- صابر المحلاوي:
طرحت بوابة مرور مصر الإلكترونية عددًا من اللوحات المعدنية المميزة للمزايدة الإلكترونية عبر منصتها الرسمية.

ومن بين اللوحات المطروحة، اللوحة (ب د ر - 99)، والتي بلغ سعرها الحالي 400 ألف جنيه، مع استمرار المزايدة عليها حتى 18 فبراير 2025، ويشارك في المزايدة شخص واحد حتى الآن.

ويمكن لجميع المواطنين المشاركة في المزاد للحصول على لوحة معدنية مميزة عبر اتباع الخطوات التالية:

1. الدخول إلى بوابة مرور مصر الإلكترونية، ثم الضغط على "لوحتك".
2. تسجيل الدخول بإدخال البيانات المطلوبة بشكل صحيح، ثم الضغط على "تسجيل الدخول".
3. الضغط على "كوّن لوحتك الآن".
4. إدخال أرقام وحروف اللوحة المطلوبة، ثم الضغط على "بحث".
5. إرسال الطلب إلى إدارة الموقع، حيث سيتم إدراج اللوحة في المزايدات المتاحة بأقرب وقت.
6. في حالة الفوز بالمزاد، يمكن الدفع إلكترونيًا بالبطاقة الائتمانية أو سداد المبلغ نقدًا في أحد فروع البنوك.

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