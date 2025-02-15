تفاصيل منشور حول تعرض سيدة للسرقة بالإكراه داخل بيتها بالنزهة

كتب- صابر المحلاوي:

رصدت الأجهزة الأمنية تداول منشور على عدد من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، يفيد بتعرض إحدى السيدات للسرقة بالإكراه أثناء وجودها داخل محل سكنها بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة.

بالفحص، تبين أن السيدة تقدمت ببلاغ إلى قسم الشرطة، أفادت فيه بأنها أثناء تواجدها بالشقة محل سكنها، فوجئت بشخصين يرتديان ملابس شبيهة بزي عمال شركة الغاز، قاما بتكبيلها باستخدام حبل وسرقة (مشغولات ذهبية – مبلغ مالي).

لكن بالتحريات، اتضح اختلاقها للواقعة، حيث تم العثور على جميع المسروقات داخل الشقة، بالإضافة إلى الأدوات التي استخدمتها في تكبيل نفسها. وبمواجهتها، أقرت بأنها اختلقت الواقعة بسبب خلافات مع زوجها، الذي كان يعتزم الزواج بأخرى، وامتناعه عن الإنفاق عليها وأطفالهما، نظرًا لاعتياده إهدار أمواله في المراهنات الإلكترونية. وأوضحت أنها حاولت إخفاء المشغولات الذهبية والمبلغ المالي لاستخدامهما في الإنفاق على أبنائها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.