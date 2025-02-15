وزير الداخلية يتوجه إلى تونس لحضور اجتماع مجلس وزراء الداخلية العرب

كتب- صابر المحلاوي:

توجّه اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، إلى الجمهورية التونسية على رأس وفد أمني رفيع المستوى، للمشاركة في أعمال الدورة الثانية والأربعين لمجلس وزراء الداخلية العرب، المنعقدة حاليًا بمقر الأمانة العامة للمجلس في العاصمة التونسية، وذلك في إطار دعم وتعزيز علاقات التعاون الأمني العربي المشترك.

وكان في استقباله لدى وصوله إلى مطار قرطاج الدولي وزير الداخلية التونسي، والأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، والسفير المصري لدى تونس.

وأكد وزير الداخلية، عقب وصوله، أهمية المشاركة في فعاليات الدورة الحالية، في ظل التحديات الأمنية المتزايدة التي تواجه الدول العربية، مشددًا على ضرورة تعزيز آليات التنسيق الأمني المشترك بين الأجهزة الأمنية العربية، لمواجهة التحديات التي تفرضها الأوضاع الراهنة بالمنطقة.

كما وجّه الوزير الشكر لنظيره التونسي على حفاوة الاستقبال التي حظي بها الوفد المصري منذ وصوله إلى الأراضي التونسية، مشيدًا بالجهود المتواصلة التي تبذلها وزارة الداخلية التونسية والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب لإنجاح هذا الملتقى الأمني العربي السنوي.