نص منطوق حكم حبس المخرج محمد سامي شهرين وتغريم مدير مركز الصيانة في "خناقة الشيخ زايد" | مستند

كتب- صابر المحلاوي:

أصدرت محكمة جنح الشيخ زايد حكمًا بحبس المخرج محمد سامي لمدة شهرين، بعد إدانته في واقعة الاعتداء بالضرب وإحداث إصابة لمدير مركز صيانة سيارات، إلى جانب توجيه السب والقذف، في القضية المعروفة إعلاميا بـ "خناقة الشيخ زايد".

كما قررت المحكمة تغريم مدير مركز الصيانة 5 آلاف جنيه عن تهمة السب، و50 جنيهًا عن تهمة إتلاف سيارة المخرج محمد سامي.

بحسب تحقيقات النيابة العامة، التي أشرف عليها المستشار إيهاب العوضي، رئيس نيابة أول وثان الشيخ زايد، فإن الخلاف نشب بسبب إصلاح سيارة المخرج محمد سامي، حيث توجه الأخير إلى مركز الصيانة في بيفرلي هيلز لتركيب طبقة حماية "فيلم بروتيكشن" على سيارته المرسيدس 4×4، وهي تقنية لحماية السيارة من الخدوش.

ووفقًا لأقوال سامي في التحقيقات، فإنه ترك السيارة لعدة أيام داخل المركز، وعند عودته لاستلامها، اكتشف وجود خدوش واضحة وأتربة أسفل طبقة الحماية، مما دفعه للاعتراض على جودة العمل. وعندما استفسر من مدير المركز عن السبب، أخبره الأخير أن الخدوش كانت موجودة بالفعل قبل دخول السيارة إلى المركز، وهو ما رفضه سامي بشدة، مؤكدًا أن سيارته لم تكن بها أي خدوش مسبقًا.

أفاد العاملون بالمركز في شهاداتهم بأن النقاش تصاعد سريعًا إلى مشادة كلامية حادة، حيث تبادل الطرفان الاتهامات، قبل أن تتطور الأمور إلى اشتباك بالأيدي.

وأكد أحد الموظفين أن محمد سامي اعتدى على مدير الصيانة بالضرب، مما تسبب في إصابته، بينما ذكر آخر أن مدير المركز لم يبادر بالاعتداء الجسدي، لكنه قام بتوجيه السباب للمخرج.

كما أظهرت تحريات الأمن أن كاميرات المراقبة داخل المركز وثّقت الواقعة، وتم تفريغها ضمن الأدلة التي استندت إليها النيابة في تحقيقاتها، حيث أظهرت التسجيلات تصاعد المشادة الكلامية بين الطرفين، قبل أن يقوم محمد سامي بدفع مدير المركز والتعدي عليه بالضرب.

عقب تقديم البلاغ من قبل مدير مركز الصيانة، استمعت النيابة إلى أقوال الطرفين، حيث تمسك كل منهما بموقفه. وبفحص التقرير الطبي، تبين أن مدير المركز أصيب بجروح طفيفة نتيجة الاعتداء.

كما استعرضت النيابة تسجيلات كاميرات المراقبة، التي أكدت وقوع المشادة واشتباك الطرفين، ما دفع النيابة إلى إحالة القضية إلى المحكمة، التي قضت في النهاية بإدانة محمد سامي بالاعتداء والسب والقذف، ومعاقبته بالحبس شهرين، فيما فرضت المحكمة غرامة مالية على مدير المركز بتهمة السب، بالإضافة إلى غرامة رمزية عن تهمة إتلاف سيارة المخرج.

