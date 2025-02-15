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104 كيلو مخدرات.. الداخلية تداهم أوكار الكيف في 3 محافظات

02:14 م السبت 15 فبراير 2025

وزارة الداخلية

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كتب - علاء عمران
واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتها الأمنية المكثفة لمكافحة جرائم جلب والاتجار في المواد المخدرة، ما أسفر عن تحقيق النتائج التالية:

مديرية أمن الإسكندرية
ضبط 5 عناصر إجرامية بدائرة قسم شرطة أول العامرية بحوزتهم: 57.5 كجم من مخدر الحشيش، و2 كجم من مخدر الهيروين، وبندقية خرطوش وعدد من الطلقات، وضبط عنصر إجرامي آخر بدائرة قسم شرطة برج العرب بحوزته 2.5 كجم من مخدر الحشيش.

مديرية أمن شمال سيناء
ضبط عنصر إجرامي بدائرة قسم شرطة ثان العريش بحوزته 25 كجم من مخدر الهيدرو.

مديرية أمن الدقهلية
ضبط 4 عناصر إجرامية وسيدة بدائرة مركز شرطة جمصة، بحوزتهم: 11 كجم من مخدر الحشيش، و4 كجم من مخدر الهيروين، و2 كجم من مخدر الآيس، و3 فرد خرطوش وعدد من الطلقات، و3 قطع سلاح أبيض.

التقدير المالي للمضبوطات: 8.65 مليون جنيه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لضبط مروجي المواد المخدرة وإحباط عمليات الاتجار غير المشروع.

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وزارة الداخلية مديرية أمن شمال سيناء مكافحة المخدرات
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