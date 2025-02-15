بحوزتهم "جرينوف وبنادق آلية".. مصرع 3 عناصر إجرامية خلال مداهمة بؤرتين إجراميتين

كتب- علاء عمران:

لقي 3 عناصر إجرامية شديدة الخطورة مصرعهم، وأصيب آخر، عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة في محافظتي أسيوط وكفر الشيخ، بينما تم ضبط 4 آخرين.

جاء ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لتوجيه ضربات استباقية للعناصر الإجرامية المتورطة في جلب المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة.

وأكدت معلومات وتحريات إدارتي البحث الجنائي بمديريتي أمن أسيوط وكفر الشيخ، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، قيام بؤرتين إجراميتين تضمان 7 عناصر إجرامية شديدة الخطورة بجلب أسلحة نارية وذخائر غير مرخصة ومواد مخدرة للاتجار بها.

تم استهداف المتهمين وفقًا للإجراءات القانونية، بمشاركة قوات من قطاع الأمن المركزي، إلا أنهم بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات، ما أسفر عن مصرع 3 عناصر إجرامية شديدة الخطورة، سبق اتهامهم والحكم عليهم في عدة جنايات، أبرزها: (الاتجار في المخدرات – القتل – الشروع في القتل – حيازة أسلحة بدون ترخيص – إطلاق أعيرة نارية).

وتمكنت القوات من ضبط باقي المتهمين، بينهم مصاب، وعُثر بحوزتهم على: كمية من المواد المخدرة (حشيش – شابو – أفيون)، و32 قطعة سلاح ناري، شملت: رشاش جرينوف (1)، و8 بنادق آلية، و16 بندقية خرطوش، و7 قطع سلاح فرد محلي الصنع، وكمية من الطلقات مختلفة الأعيرة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُحيل المتهمون إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.