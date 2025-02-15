حبس المخرج محمد سامي شهرين وتغريم مدير مركز الصيانة في "خناقة" الشيخ زايد

كتب - صابر المحلاوي:

قضت محكمة جنح الشيخ زايد، اليوم السبت، بحبس المخرج محمد سامي شهرين، بعد إدانته بتهمة الاعتداء بالضرب على مدير مركز صيانة سيارات، مما أسفر عن إحداث إصابته والسب والقذف.

كما غرّمت المحكمة مدير مركز الصيانة 5000 جنيه عن تهمة السب، بالإضافة إلى 50 جنيهًا عن تهمة إتلاف سيارة المخرج محمد سامي.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة برئاسة المستشار إيهاب العوضي، رئيس نيابة أول وثان الشيخ زايد، أن المخرج محمد سامي توجه إلى مركز صيانة سيارات في بيفرلي هيلز، طالبًا إضافة طبقة حماية "فيلم بروتيكشن" لسيارته المرسيدس 4x4، لمنع تعرضها للخدوش.

وأوضحت التحقيقات أنه بعد تركه السيارة لعدة أيام لدى المركز، تفاجأ عند استلامها بوجود خدوش وأتربة أسفل طبقة الحماية التي نفذها المركز. وعند اعتراضه على إتلاف السيارة وإحداث خدوش بها، أخبره العاملون بالمركز أن الخدوش كانت موجودة مسبقًا، مما أدى إلى نشوب مشادة كلامية بين المخرج ومدير المركز، تطورت إلى الاعتداء المتبادل، وأسفرت عن صدور هذا الحكم القضائي.