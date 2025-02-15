إعلان

حبس المخرج محمد سامي شهرين وتغريم مدير مركز الصيانة في "خناقة" الشيخ زايد

01:49 م السبت 15 فبراير 2025

المخرج محمد سامي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - صابر المحلاوي:

قضت محكمة جنح الشيخ زايد، اليوم السبت، بحبس المخرج محمد سامي شهرين، بعد إدانته بتهمة الاعتداء بالضرب على مدير مركز صيانة سيارات، مما أسفر عن إحداث إصابته والسب والقذف.

كما غرّمت المحكمة مدير مركز الصيانة 5000 جنيه عن تهمة السب، بالإضافة إلى 50 جنيهًا عن تهمة إتلاف سيارة المخرج محمد سامي.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة برئاسة المستشار إيهاب العوضي، رئيس نيابة أول وثان الشيخ زايد، أن المخرج محمد سامي توجه إلى مركز صيانة سيارات في بيفرلي هيلز، طالبًا إضافة طبقة حماية "فيلم بروتيكشن" لسيارته المرسيدس 4x4، لمنع تعرضها للخدوش.

وأوضحت التحقيقات أنه بعد تركه السيارة لعدة أيام لدى المركز، تفاجأ عند استلامها بوجود خدوش وأتربة أسفل طبقة الحماية التي نفذها المركز. وعند اعتراضه على إتلاف السيارة وإحداث خدوش بها، أخبره العاملون بالمركز أن الخدوش كانت موجودة مسبقًا، مما أدى إلى نشوب مشادة كلامية بين المخرج ومدير المركز، تطورت إلى الاعتداء المتبادل، وأسفرت عن صدور هذا الحكم القضائي.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محمد سامي مركز صيانة سيارات السب والقذف خناقة الشيخ زايد محكمة جنح الشيخ زايد
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
الأحد.. استكمال محاكمة 21 متهمًا في قضية "خلية مجموعات العمل النوعي"

إعلان

إعلان

مصدر: حماس ملتزمة بوقف إطلاق النار وترك إدارة غزة خلال الفترة المقبلة
فرص عمل في الإمارات برواتب تصل لـ 1800 درهم.. التخصصات والتقديم
صور| طرح شقق كاملة التشطيب بالعبور.. الحجز غدًا بمساحات تصل لـ 132 مترًا
حماس ردًا على دعوات التهجير: لا هجرة إلا للقدس