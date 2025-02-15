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الجنايات تواصل محاكمة 21 متهمًا في قضية "مجموعات العمل النوعي"

10:34 ص السبت 15 فبراير 2025

المستشار محمد السعيد الشربيني

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كتب - صابر المحلاوي:

تنظر الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم السبت، جلسات محاكمة 21 متهمًا، من بينهم 10 محبوسين، في القضية المعروفة باسم "مجموعات العمل النوعي المسلح".

وُجّهت للمتهمين في القضية رقم 8666 لسنة 2024، جنايات ثانِ أكتوبر، مجموعة من التهم، منها: تولّي قيادة جماعة إرهابية بمجموعات العمل النوعي المسلح التابعة لجماعة الإخوان، وتهدف إلى استخدام العنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الإخلال بالنظام العام، وتعريض حياة المجتمع وأمنه للخطر، وإيذاء الأفراد، وإلقاء الرعب في قلوبهم، وتعريض حياتهم وحقوقهم للخطر، وغير ذلك من الحقوق والحريات التي كفلها الدستور والقانون، فضلًا عن الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

كما وُجّهت لبعض المتهمين تهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها، في حين وُجّهت لآخرين تهم تمويل الإرهاب، وتزوير محررات رسمية، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة.

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