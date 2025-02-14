لغز جثة مجهولة الهوية بجمجمة مهشمة بأوسيم

كتب - محمد شعبان:

تفحص أجهزة الأمن بالجيزة واقعة العثور على جثة شخص مجهول الهوية بالطريق الدائري شمال المحافظة.

تلقى العميد محمد ربيع رئيس مباحث قطاع الشمال إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة بالطريق بدائرة مركز أوسيم.

انتقل المقدم محمد طبلية رئيس المباحث إلى محل البلاغ وتبين بالفحص المبدئي أن الجثة لشخص مجهول الهوية به آثار كسر في الجمجمة والذراعين في ظروف غامضة.

أودعت الشرطة الجثة ثلاجة المستشفى المركزي تحت تصرف النيابة التي طلبت تحريات المباحث حول الواقعة.