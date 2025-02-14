25 فبراير.. أولى جلسات محاكمة المتهمين بقتل "أوسا" في السلام

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كتب ـ رمضان يونس:

حددت محكمة جنايات القاهرة، جلسة 25 فبراير الجاري، لنظر أولى جلسات محاكمة طالب ووالده وشقيقه، متهمين في واقعة قتل طالب "أوسا" بسيف وكذلك، أمام منزله في السلام، لخلاف على "كاب".

وأحال المستشار شادي البرقوقي المحامي العام الأول لنيابة شرق القاهرة الكلية، طالبين ووالدهما إلى محكمة الجنايات العاجلة، في واقعة مقتل الطالب "أوسا" في منطقة السلام.

النيابة العامة أسندت للمتهمين الثلاثة "مصطفي .ر"، ونجليه "موسى .م"، و"محمد.م" في تحقيقات القضية رقم 1746 لسنة 2024 جنايات السلام أول، والمُقيدة برقم 5124 لسنة 2024 كُلي شرق القاهرة، أنهم في اليوم الأول من شهر مايو 2024، قتلوا عمدًا المجني عليه "سلامة صديق"؛ الشهير بـ"أوسا"، مع سبق الإصرار، بأن بيتوا النية.

وذكرت النيابة العامة أن المتهمين، أعدوا لإتمام الجريمة، أسلحة بيضاء "سيف وكذلك وعصا خشبي"، وذلك لوجود خلاف سابق بين المتهم الثاني "موسى" والمجني عليه "أوسا"، فاستعان المتهم الثاني بوالده وشقيقه المتهم الأول والثالث للانتقام من المجني عليه.

وأوضحت النيابة العامة، أن المتهمين اتفقوا على الثأر من المجني عليه "أوسا" على مرأى ومسمع قاطني المنطقة محل سكنهم كي يكون عبرة لهم، فتخيروا زمان اقتراف الواقعة، وتخيروا محل تواجد المجنى عليه مسرحًا استعراضيًا لجرمهم، و الذي أيقنوا سلفًا تواجده به حينها.

ووفق التحقيقات، قام المتهم الثالث "محمد.م" حين رأى المجنى عليه وجه له ضربة ودفع إلى الأرض ما أدى إلى سقوطه، ثم ضربه بعصا خشبية استقرت بجبهة رأسه، فتصيدوه فريسة لهم وانهالوا عليه بضربات مُتتاليات باستخدام أسلحة بيضاء استقرت بأنحاء متفرقة من جسده محدثين إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية قاصدين إزهاق روحه، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.