تعاون مصري إيطالي.. أكاديمية الشرطة تختتم دورة 'إيتيبا' لتأهيل الكوادر الأفريقية

كتب- صابر المحلاوي:

اختتمت أكاديمية الشرطة - مركز بحوث الشرطة فعاليات الدورة التدريبية الرابعة للمرحلة الثانية من البرنامج التدريبي "إيتيبا"، والذي يُعقد خلال عامي 2024-2025 لتدريب الكوادر الأمنية الأفريقية في مجال مكافحة الجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية.

شهدت الدورة مشاركة 42 متدربًا من الكوادر الأمنية يمثلون 17 دولة أفريقية، وذلك بالتعاون مع إدارة شرطة الحدود بوزارة الداخلية الإيطالية.

وتناول البرنامج التدريبي عدة محاور رئيسية، منها:

-الإطار القانوني لمكافحة الجريمة المنظمة على المستويين الدولي والإقليمي.

-آليات العمل الأمني لمكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر.

-التعاون الأمني الدولي بين الأجهزة المعنية لمواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية.

-التعامل الإعلامي والتنسيق مع الكيانات الدولية لمجابهة الهجرة غير الشرعية، وحماية حقوق الإنسان.

يأتي هذا التعاون الأمني بين مصر وإيطاليا في إطار العلاقات التاريخية المتميزة بين البلدين، والتنسيق المشترك لمواجهة الجرائم العابرة للحدود، ويعكس الثقة الكبيرة التي توليها أجهزة الأمن الإيطالية والأوروبية لخبرات الأجهزة الأمنية المصرية وإمكاناتها التدريبية. كما يُبرز الدور الفاعل لمصر في مكافحة ظاهرة الهجرة غير النظامية على المستويين المحلي والإقليمي.