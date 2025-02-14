الداخلية تضبط لصوص الشوارع والشقق السكنية في القاهرة

كتب- صابر المحلاوي:

وجهت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ضربات ناجحة لعصابات السرقة، حيث تمكنت من ضبط تشكيلين عصابيين تخصصا في سرقة وحدات التكييف والمتعلقات الشخصية للمواطنين.

عصابة سرقة وحدات التكييف

تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على تشكيل عصابي مكون من 4 عاطلين في دائرة قسم شرطة المعصرة، تخصص نشاطهم في سرقة وحدات التكييف الخارجية، حيث عُثر بحوزتهم على 2 فرد خرطوش.

اعترف المتهمون بارتكاب 4 وقائع سرقة، وأرشدوا عن المسروقات التي تم ضبطها بحوزة عميلهم سيئ النية (عامل خردة – مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان) والذي تم القبض عليه.

عصابة خطف المتعلقات الشخصية

كما ألقت الأجهزة الأمنية القبض على تشكيل عصابي مكون من شخصين في دائرة قسم شرطة النزهة، تخصصا في سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "الخطف" باستخدام دراجة نارية "ملك أحدهما".

اعترف المتهمان بارتكاب 5 وقائع سرقة بنفس الأسلوب، وأرشدا عن المسروقات التي تم ضبطها بحوزة عميلهما سيئ النية (عاطل) الذي تم ضبطه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.