ضبط شخصين بتهمة تصنيع وترويج مخدر "الاستروكس" في السلام

كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط شخصين في القاهرة، بعد ثبوت تورطهما في تصنيع مخدر الاستروكس وترويجه.

وكشفت التحريات أن المتهمين، وهما عاطلان لهما معلومات جنائية، يقيمان بدائرة قسم شرطة السلام ثان، وقاما بتحويل شقة سكنية إلى ورشة لإعداد المواد المخدرة بقصد الاتجار.

وبعد تقنين الإجراءات، تم ضبطهما داخل الشقة، حيث عُثر بحوزتهما على 2.150 كيلو جرام من مخدر الاستروكس، وسلاح ناري (فرد خرطوش وطلقة)، إلى جانب مواد وأدوات تستخدم في التصنيع.

وبمواجهتهما، أقرا بنشاطهما غير المشروع، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالتهما إلى النيابة العامة للتحقيق.