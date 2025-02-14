الداخلية تكشف حقيقة فيديو التعدي على الطلبة بالسلاح الأبيض في الدقهلية

كتب- علاء عمران:

كشفت أجهزة وزارة الداخلية تفاصيل ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن اعتداء مجموعة من الأشخاص بالأسلحة البيضاء على طلاب أمام أحد المراكز التعليمية بمدينة المنصورة في محافظة الدقهلية.

وأوضحت التحريات أن الواقعة الحقيقية تتعلق بمشاجرة بين طرفين، الأول يضم شخصين، والثاني ثلاثة طلاب، أصيب أحدهم بجروح سطحية إثر اعتداء الطرف الأول عليه بسلاح أبيض، وذلك بسبب خلاف على أولوية المرور بأحد شوارع مركز شرطة دمَنة.

وأكدت الأجهزة الأمنية أن المشاجرة لم تقع أمام مركز تعليمي كما زُعم، وتم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتورطين.