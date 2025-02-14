انتشال جثة غريق بكورنيش النيل أمام سفارة الإمارات

كتب- محمد شعبان:

انتشلت فرق الإنقاذ النهري بالجيزة، الجمعة، جثة غريق بنهر النيل أمام سفارة دولة الإمارات بشارع النيل.

تلقى مأمور قسم شرطة الجيزة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة طافية بكورنيش النيل أمام سفارة دولة الإمارات.

مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة دفع بفريق إنقاذ نهري لانتشال الجثمان بالتنسيق مع مأمور القسم.

انتشلت القوات جثة الغريق وأودعته ثلاجة المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.