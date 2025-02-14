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الداخلية تكشف ملابسات فيديو لـ أطفال داخل صندوق سيارة بالقاهرة: "دول ولادي"

11:59 ص الجمعة 14 فبراير 2025

ضبط شاب - ارشيفية

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كتب- صابر المحلاوي:

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط شاب ظهر في مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يفتح حقيبة سيارته الخلفية ويضع أطفالًا بداخلها في منطقة مدينة نصر، مما أثار استياءً واسعًا بسبب تعريض حياتهم للخطر.

وبعد الفحص والتحريات، تم تحديد وضبط السيارة وقائدها، وتبين أنه موظف يقطن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث، وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة، مبررًا ذلك بأن الأطفال هم أبناؤه، دون أن يدرك خطورة ما قام به، "دول ولادي".

واتخذت الجهات الأمنية الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة بحق السائق، في إطار جهود وزارة الداخلية للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين، وخاصة الأطفال.

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وزارة الداخلية ضبط شاب مدينة نصر
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