قتلته الأدوية النفسية.. العثور على جثة شاب متغيب في أسوان داخل أرض زراعية

كتب- صابر المحلاوي:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية تفاصيل ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تغيب أحد الأشخاص بمركز كوم أمبو في أسوان.

وتبين من الفحص ورود بلاغ إلى الأجهزة الأمنية من شقيق الشاب المتغيب، يفيد بعدم عودته إلى منزله منذ 13 يناير 2025، دون توجيه اتهامات أو الاشتباه في وجود شبهة جنائية وقتها.

وفي 8 فبراير الجاري، أبلغ شقيقه مجددًا بعثوره على جثمان المتوفى في محيط الأراضي الزراعية المملوكة للعائلة بدائرة المركز، مرجعًا الوفاة إلى تناول كمية من الأدوية النفسية، موضحًا أن شقيقه كان يجلس في الفترة الأخيرة لفترات طويلة داخل أرضه الزراعية. ولم يتهم أحدًا بالتسبب في وفاته، ولم تُستدل الأجهزة الأمنية على وجود شبهة جنائية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.