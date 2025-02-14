ضبط 6 شركات غير مرخصة بتهمة النصب على المواطنين بزعم السفر للخارج

كتب- سامح غيث:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط القائمين على النصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم بزعم تسفيرهم للعمل بالخارج.

أكدت تحريات قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لتصاريح العمل، أن عددًا من الشركات غير المرخصة لإلحاق العمالة بالخارج تروج لنشاطها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتستولي على أموال الضحايا مقابل وعود وهمية بالسفر.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط القائمين على إدارة 6 شركات غير مرخصة، وعُثر بحوزتهم على جوازات سفر، تأشيرات عمل، عقود وإقرارات سفر، دفاتر إيصالات نقدية، أختام خاصة بالشركات، أجهزة حاسب آلي وهواتف محمولة تحتوي على أدلة تثبت نشاطهم الإجرامي، بالإضافة إلى مبالغ مالية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.