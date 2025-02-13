العثور على شخص مشنوقًا داخل شقة بالأسمرات

كتب - محمد شعبان:

بلاغ بوجود حالة إغماء داخل شقة سكنية بحي الأسمرات قاد الشرطة للكشف عن حالة انتحار مأساوية بطلها الأوحد اتخذ قرار الرحيل شنقًا.

تلقى مأمور قسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوجود حالة إغماء داخل شقة بحي الأسمرات.

انتقلت قوة أمنية من القسم إلى محل البلاغ وعُثر على جث شخص مشنوقًا يرتدي ملابسه كاملة داخل شقة بالعقار رقم 29، وعدم وجود شبهة جنائية.

التحريات وأقوال الجيران رجحت تخلص المتوفى من حياته بإعداد مشنقته هربًا من آلامه النفسية، وأودعت الشرطة الجثة ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة للتصريح بالدفن.

وتعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم.

كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102. وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.