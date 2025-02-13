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"سايح في دمه".. العثور على جثة عامل داخل مصعد بالنزهة

09:46 م الخميس 13 فبراير 2025

حادث مصعد - أرشيفية

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كتب - محمد شعبان:

شهدت منطقة النزهة حادثًا مروعًا راح ضحيته عامل جمع قمامة، مساء الخميس.

مأمور قسم شرطة النزهة تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة داخل مصعد بشارع البترول أمام مصنع دايس.

انتقل رجال المباحث إلى محل البلاغ وعثر على جثة عامل به آثار نزيف بالرأس داخل أسانسير مخصص لنقل الخامات.

تحرر المحضر اللازم، وأودعت الشرطة الجثة ثلاجة المشرحة تحت تصرف النيابة العامة للتصريح بالدفن.

وفي حادث مماثل، لقي عامل صيانة مصرعه سقط عليه مصعد عقار بشارع محمود غنيم، واستعان مأمور قسم أول مدينة نصر بفريق إنقاذ بري لاستخراجه.

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