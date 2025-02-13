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كواليس علقة موت لـ"فرارجي" في السيدة زينب

07:37 م الخميس 13 فبراير 2025

محل بيع دواجن

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القاهرة - مصراوي:

كشفت تحريات مباحث القاهرة ملابسات الاعتداء على عامل بمحل دواجن بالسيدة زينب.

إدارة الرصد تابعت تداول منشور على مواقع التواصل الإجتماعى يتضمن اعتداء عدد من الأشخاص بالضرب على (عامل بمحل دواجن – مقيم بدائرة قسم شرطة السيدة زينب بالقاهرة) وإصابته بجروح قطعية متفرقة.

بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (4 أشخاص "لاثنين منهم معلومات جنائية" وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة لخلافات حول البيع والشراء.

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مشاجرة ضرب دواجن محل دواجن السيدة زينب
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