"قطعوا جثة بنت الجيران".. قرار من المحكمة في جريمة "طفلة وردان"

كتب ـ رمضان يونس:

قررت محكمة الطفل المنعقدة بمدينة السادس من أكتوبر، اليوم الخميس، تأجيل نظر جلسة محاكمة المتهمة بقتل الطفلة "مكة" وتقطيع جسدها لأجزاء، بمنطقة منشأة القناطر، إلى جلسة 27 فبراير الجاري للإطلاع.

وأمام جهات التحقيق أقرت المتهمة، 17 عامًا بقتلها الطفلة "مكة" ابنة جيرانها عقب استدراجها داخل شقتها انتقاما من أسرتها كونهم تسببوا في طردها من سكن كانوا يستأجرونه قبل أن ينتقلوا للشقة التي شهدت الجريمة.

وأضافت المتهمة أنها عقب استدراجها الطفلة "مكة" حال لهوها أمام منزلها خدرتها، وقامت رفقة والدتها وشقيقها وسائق تروسيكل، بوضعها في كرتونة وقاموا بنقلها إلى شقة في وردان وهناك تم قتلها، ثم عادت المتهمة للبحث مع الأهالي عن مكة في محاولة منها لإبعاد الشبهة عنها.

وبدورهم ألقى رجال مباحث قسم شرطة منشأة القناطر بالجيزة، القبض على ربة منزل وابنتها لاتهامهم بالتورط في قتل الطفلة "مكة" وتقطيع جثتها أشلاء والتخلص من جثتها في مياه النيل.