حرق أجنة وأجهض قاصرات.. "طبيب كرداسة" يستأنف على سجنه 13 عاما

كتب ـ رمضان يونس:

تقدم طبيب كرداسة "أحمد. س" المتهم بإجهاض فتيات قاصرات وحرق الأجنة، باستئناف على حكم إدانته بالسجن 13 عاما.

وأدانت محكمة جنايات بولاق الدكرور بمحكمة جنوب الجيزة، طبيب نساء وتوليد بكرداسة، بالسجن 13 عاما، على خلفية اتهامه بإجهاض فتيات قاصرات وحرق الأجنة وحيازة المخدرات.

ووجهت النيابة العامة في تحقيقات القضية رقم 16095 لسنة 2022 جنايات كرداسة، والمقيدة برقم 5521 لسنة 2022 كلي جنوب الجيزة أن المتهم "أحمد. س" - قام بإدارة مركز طبي خاصته دون ترخيص واستخدامه في إجراء عمليات الإجهاض من الحمل السفاح، وكذا حيازة وإحراز مواد مخدرة "ترامادول"، دون ترخيص واستخدامها في إجراء تلك العمليات غير المشروعة والاتجار بها في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وبينت تحقيقات النيابة العامة؛ أن الطبيب المتهم أنشأ في عام 2017 مركزًا طبيًا للنساء والتوليد، وبدأ إجراء عمليات إجهاض نظير أجر مادي 1500 جنيه، وكان يحرق الأجنة بمحرقة صنعها خصيصا أعلى سطح العقار محل سكنه والمتواجد به المركز الطبي، وبعدها يلقيها لكلاب شرسة يربيها.

وأحال المستشار محمود غيطاس المحامي العام الأول لنيابة شمال الجيزة الكلية، المتهم إلى محكمة الجنايات المختصة والتي ادانت المتهم بالسجن 10 سنوات في واقعة الإجهاض وحرق الأجنة و3 سنوات في حيازة المخدرات.