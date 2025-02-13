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سقوط شبكة إجرامية لتوزيع الهيروين والحشيش في السنطة

01:57 م الخميس 13 فبراير 2025

أرشيفية

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كتب - علاء عمران:

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط 4 عناصر إجرامية؛ لقيامهم بجلب وترويج المواد المخدرة، متخذين من دائرة مركز شرطة السنطة بمحافظة الغربية مسرحًا لمزاولة نشاطهم غير المشروع.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام أربعة عناصر إجرامية، لاثنين منهم معلومات جنائية، بجلب المواد المخدرة وترويجها على عملائهم، متخذين من دائرة مركز شرطة السنطة بمحافظة الغربية مسرحًا لمزاولة نشاطهم غير المشروع.

عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المتهمين وضبطهم، وعُثر بحوزتهم على 21.6 كيلوجرام من مخدر الحشيش، و2.5 كيلوجرام من مخدر الهيروين، وكمية من مخدر الآيس، إضافة إلى فرد خرطوش وطلقتين، وطبنجة صوت، وسلاح أبيض، وسيارة، ودراجة نارية.

وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالي 3 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالة المتهمين إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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